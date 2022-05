Pozor na psy. Zkusili jsme, jak se bude za pár let žádat o práci

„Bylo to něco nového a byla to zábava. I když mému avataru a lidem z firmy chyběly ve 3D nohy, na zorientování se v tom, co firma dělá a jaká tam asi panuje kultura, to stačilo. Líbil se mi ohníček, vtipné mi přišlo karaoke, které mě uvítalo písní Kurta Cobaina z Nirvany – tam by mi asi vyhovovalo pracovat, ač bych spíš jen poslouchala, než zpívala. I když i to jsem si vyzkoušela,“ líčí své dojmy. Výtah z pohovoru i to, jak na ni působil, zachycuje na videu v úvodu článku.