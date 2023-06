Nejen zákazníci Maliny o dotace nepřijdou. Dostanou výjimku a čas navíc

Zákazníci solárních firem, kteří řeší problémy se zpožděním instalace, nebo dokonce krachem společností, jež jim soláry slíbily, a mají obavy o dokončení své elektrárny, se nemusí bát o vyplacení slíbených dotací.

Za běžných okolností by měli dotace, o které požádali, šanci dostat maximálně do jednoho roku od její schválení. Právě do té doby jim tak instalační firma musela elektrárnu předat, aby zákazníci splnili dotační podmínku.

Ve výjimečném případě, jako jsou právě potíže se solární firmou nebo s připojením do sítě, ale může Státní fond životního prostředí (SFŽP), jenž dotace vyplácí, lhůtu prodloužit.

O dotaci mohou zájemci žádat před zahájením prací, během nich i po jejich dovršení, pro vyplacení příspěvku z programu Nová zelená úsporám ale musí mít zákazník elektrárnu zcela dokončenou. To znamená, že mu ji firma předá po zapojení do distribuční sítě a doplacení zbytku ceny.

Od data schválení dotace, které je uvedeno v akceptačním dopise (tím úřad potvrzuje, že žádost přijal a bere ji na vědomí), musí být instalace dokončena do jednoho roku. Pokud by však hrozilo nedokončení instalace v tomto termínu, žadatel by měl SFŽP kontaktovat. „V odůvodněných případech termín realizace prodloužíme a vy o dotaci nepřijdete,“ ubezpečuje mluvčí SFŽP Lucie Früblingová.

Úřad tak reaguje na aktuální situaci, kdy se množí problémy instalačních firem. Plnit termíny dodání se nedařilo například Energetickému holdingu Malina, který se v květnu dostal do insolvence. Všechny rozpracované objednávky na fotovoltaické elektrárny hodlá dokončit. Podle nového krizového manažera společnosti Kláska je takových instalací asi 1500.

„Chceme je dokončovat v tempu 200 až 300 měsíčně. Podle tohoto tempa to vychází na zhruba šest měsíců. Samozřejmě úplně teď nevíme, jaká doba to bude a jak se nám to bude reálně dařit,“ řekl SZ Byznys Klásek.

Dotační kancelář Maliny podle něj funguje a vyřizuje žádosti o dotace. „Nemám žádnou informaci o tom, že by byl problém s nějakými lhůtami. Nemůžu ale teď tvrdit, že tento problém nemůže do budoucna vzniknout,“ řekl Klásek.

Malina dříve slibovala dokončení elektrárny do 180 dnů, což u řady zákazníků nesplnila. „Co bylo v minulosti slíbeno a co jsme propásli, už schopní splnit nejsme. Ale chceme to dořešit a vyřídit,“ dodal Klásek.

Pokud by instalační firma zákazníkovi nepředala elektrárnu v termínu, dostane na žádost u SFŽP minimálně půl roku navíc. „Tuto lhůtu je navíc možné po podání žádosti dvakrát za sebou o půl roku prodloužit. Reálně má tak žadatel k dispozici tři roky, které by měly být zcela dostačující,“ popisuje Klára Zíková, expertka na dotace ve společnosti Woltair.

Kdyby však žadatel ani prodloužený termín nestihl, pak o dotaci přijde. „Za poslední dva roky jsem se však s tímto případem osobně nesetkala,“ říká Zíková.

Pokud zákazník u některé z firem dlouho marně čeká i na samotné zahájení instalace, může si najít novou firmu a o příspěvek z Nové zelené úsporám požádat znovu. „Buď mohou původní dotaci stáhnout a podat si novou s projektem od nové instalační firmy, nebo mohou ke stávající žádosti o dotaci přiřadit v systému AIS novou instalační firmu,“ vysvětluje Zíková. U druhé varianty však nesmí požadovaná částka přesáhnout tu v původním projektu.