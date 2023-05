Solárníci mají v boji o dotace mocného spojence. Banky, které jim půjčily

Řada úvěrů na financování výstavby fotovoltaických elektráren z let 2008 až 2010 stále není splacená. Solárníci mají na jejich splacení často ještě několik let, stát jim totiž na projekty přislíbil dvacetiletou podporu. I přesto však vláda v rámci úspor uvažuje o tom, že by dotace zrušila a solárníci by si se splátkami museli poradit sami.

Zrušení dotace, která v souhrnu dělá až 18 miliard ročně, má padnout hlavně na soláry budované v době nechvalně známého solárního boomu z let 2009 až 2010.

To se však ukazuje jako problematické. Nejen kvůli složitému zpětnému rušení zákona, ale také kvůli typu splátek nebo hrozícím soudům a arbitrážím. Nápady zrušit podporu obnovitelných zdrojů (OZE) tu už byly dříve, nikdy se to však nepovedlo právě kvůli právní stránce.

„Z toho, že se uvažuje o rušení podpory OZE, jsme samozřejmě překvapeni. Na zrušení tlačil už dříve prezident Miloš Zeman, tehdy to ovšem bylo vyhodnoceno ministerstvy jako nemožné. Bylo by tedy zvláštní, kdyby to nyní fungovalo. Přeci jen jsou podepsané smlouvy. Každopádně budeme po MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) chtít, aby nám předložilo seznam dotací, které se budou rušit. Je možné, že tam ty solární vůbec nebudou,“ říká nový ředitel Svazu průmyslu Jan Rafaj. Právě kolem podpory či nepodpory OZE totiž panuje řada nejasností.

Zda se dotace zruší, zajímá nejen podnikatele v soláru, ale také banky, které je financovaly a bojí se, že bez dotací by jejich klienti neměli na splácení půjček.

Problémem by mohl být také samotný typ splátek, které byly v době solárního boomu sjednány.

„Úvěry na financování výstavby FVE (fotovoltaických elektráren) z let 2008 až 2010 nejsou v mnoha případech stále zcela splaceny. Bylo to dáno mimo jiné vysokými měrnými investičními náklady v těchto letech, kdy bylo obvykle potřeba financování poskytnout na období kolem 15 let, navíc s ohledem na charakter provozu a ekonomiky FVE musely být obvykle použity anuitní splátkové profily, kdy největší splátky jistiny gradují ke konci splatnosti,“ uvedl pro redakci SZ Byznys Patrik Madle, mluvčí ČSOB.

Objem nesplacených úvěrů je podle něj také ovlivněn tím, že vláda v roce 2022 potvrdila, že v sektoru nedochází k překompenzování a systém podporovaných cen energie pro fotovoltaické elektrárny je přiměřený.

„Na základě tohoto potvrzení pak v některých případech došlo k refinancování a prodloužení úvěrů,“ shrnuje.

„S ohledem na probíhající jednání se k této věci nemůžeme vyjadřovat,“ řekl tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Redakce SZ Byznys oslovila také banky UniCredit, Moneta, Komerční banku a Českou bankovní asociaci. Ty ovšem možnost se k problematice vyjádřit nevyužily.

Podle informací redakce SZ Byznys vzniká studie, která by měla zjistit, jaké dopady by mělo zrušení podpory obnovitelných zdrojů. Její výsledky však chtějí banky použít pro interní jednání s vládou.

Znamenalo by to pro nás okamžitý bankrot, tvrdí solárníci

Nesplacené úvěry by podle majitelů solárních elektráren ohrozily velkou většinu podnikatelů, kteří do fotovoltaiky investovali.

„Pokud vláda zrušení dotací protlačí, řadu firem to položí, protože dodnes nemají splacené úvěry a s podporou počítají. Spousta solárníků má úvěry na 15 let,“ bojí se spoluzakladatel Solární asociace a expert na zelenou energetiku František Smolka.

„Pro nás by zrušení dotace znamenalo okamžitý bankrot, neměl bych jinou možnost než jít se státem do sporu,“ tvrdí manažer velké domácí fotovoltaické firmy s projekty z dob solárního boomu, který si přeje zůstat v anonymitě.

„Naše úvěry končí v roce 2030 nebo 2029, podle toho, v jakém roce byla elektrárna postavena. Je to v podstatě na 20 let, takže je to absolutní nepochopení té situace. Naše úvěry nejsou splacené ani ve snu. Pro každého, kdo má úvěr, by zrušení dotace znamenalo okamžitý bankrot,“ dodává.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se však údajně případných soudních sporů nebojí. „Víme, že to nebude jednoduché a že ti, kteří podporu inkasují, budou hrozit žalobami a arbitrážemi. Nicméně my jsme to riziko posoudili a jsme připraveni ho podstoupit,“ uvedl ministr Stanjura pro Respekt.