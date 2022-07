Němci mají levný proud z družstevních solárů. Ušetří i vydělají na prodeji

Stěnu v Neuöttingu museli vybudovat hlavně kvůli nové škole a zástavbě, které se nacházejí v blízkosti hlavní silnice, po níž projede 10 tisíc aut denně. „Když jsme stěnu chtěli vybudovat, vedli jsme diskuzi i o tom, že by měla vyrábět také energii. Nejdříve jsme dostali nápad ze stěny napájet místní soukromou školu,“ říká Pascal Lang z místního energetického společenství EnergieGenossenschaft Inn-Salzach (EGIS).

Polovina vyrobené energie slouží k napájení místní školy, která „ze zdi“ čerpá 40 procent své roční spotřeby. „KWh vyrábíme za 12 centů a škole ji prodáváme za 14 centů a máme z toho jen malý benefit. Máme s ní kontrakt, který škole zajišťuje fixovanou cenu po dobu 10 let,“ říká Lang. Zbytek produkce putuje do sítě.

Lang družstevní projekty srovnává s velkými komerčními, které mají na starost klasické společnosti podnikající v energetice. Ty primárně hledají způsob, jak s pomocí nově vybudovaných zdrojů co nejdříve generovat zisk.

Stěna stála přes 400 tisíc euro, přičemž nejdražší na ní bylo odolné sklo, které vyšlo na 800 až tisíc euro za metr. Vzhledem k rozšiřující se zástavbě však mají v plánu postavit během příštích pěti let dalších 200 metrů stěny, které se však možná kvůli rostoucím cenám materiálů a solárních panelů prodraží.

Problém je v tom, že zde není zabudovaná baterie. Proto se musí elektromobily nabíjet i z veřejné sítě. „Když nabíjíte čtyři Tesly najednou, nestačí to. Výrobní kapacita je velmi rychle vyčerpána,“ popisuje Lang.

Například jedna turbína o celkovém výkonu tři tisíce kW dodává energii do jednadvaceti vesnic v regionu. Jednou z nich je i Kammerberg, který se nachází 100 km severně od Mnichova a kde se elektrárna nachází.

Větrná elektrárna v Kammerbergu dodává energii do 21 vesnic.

Přiznává, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je zároveň byznys. „Ale není to prvořadé. Není v našem zájmu na našich členech vydělávat hodně peněz,“ říká Hillebrand-Hansen. Družstvo, které v devadesátých letech zakládal, vlastní síť, z níž vesnicím dodává energii přímo z větrné elektrárny.

Na principu sdílení energie z jednoho zdroje funguje také centrální vytápění v obci Herrsching am Ammersee v Horním Bavorsku. Technika se nachází v prostorách místní pily, která ke spalování dodává dřevěné třísky, tedy odpad při zpracování dřeva.

Systém dodává teplo do několika budov v okrese včetně školy či nemocnice. Kromě biomasy využívá k topení i plyn, což je ale v současné době obzvlášť pro Německo kvůli energetické závislosti na Rusku problém. „Plyn máme jen jako zálohu. Pokud bychom o něj přišli, nebude to pro nás tragédie,“ říká Gerd Mullert, člen představenstva energetické komunity Energie-Genossenschaft Fünfseenland.

Celková investice do vybudování systému byla přes dva miliony eur. „120 tisíc euro jsme dostali jako dotaci na výrobu, dalších 150 tisíc jako dotaci na sítě. Bez podpory státu by to nebylo ani před pěti lety možné,“ uvádí Mullert.