Soláry na bytových domech dostanou šanci. Obejdou se bez souhlasu všech

Nový systém by to však mohl změnit.

Změna vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou počítá s tím, že domácnosti, které odebírat energii ze zdroje umístněného na vlastní střeše nechtějí, k tomu nebudou nuceny – a zároveň by podle mluvčího Energetického regulačního úřadu Michala Keborta neměly mít možnost celou akci zablokovat. „Nebyl by potřeba jednomyslný souhlas – byť záležet samozřejmě bude také na vlastních stanovách, jejichž přísnější znění vyhláška neomezuje,“ říká Kebort.

Upozorňuje však, že to vždy závisí na vlastnických vztazích v domě. Pokud například střecha, na kterou by měly být panely umístěny, patří více spoluvlastníkům, situace by se řešila podle pravidel pro správu společné věci.