Co nás čeká od pondělí? Teplárny vymění plyn za olej, pokud mohou

Na koncové odběratele tepla však tento stav nebude mít žádný dopad. Teplárny kvůli němu omezovat dodávky nebudou. „Stát vydává pokyn, aby v rámci svých technických možností omezily zemní plyn, co nejvíce to jde,“ říká ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.

Proto by přechod na jiný zdroj v krátkém časovém horizontu nebyl u některých tepláren možný, zejména kvůli nedostatku prostoru, jenž by musely kvůli přistavení nádrže na topný olej rozšířit či nově vybudovat.

V tomto případě je kamenem úrazu stavební povolení. „Ve chvíli, kdy ty teplárny mají nějakou nádrž, protože pálily mazut, tak to půjde docela snadno a nepotřebují stavební povolení, ale v ostatních případech to může být problém,“ vysvětluje Hájek.

Několik uhelných tepláren totiž plánovalo kompletně přejít na zemní plyn do konce letošního roku. Změna jim však umožní úlevou z emisních limitů přechod odložit o dvě topné sezony, tedy do roku 2024. „Ve sbírce by vyhláška měla být už každým dnem,“ doufá Hájek.

Podle Gas Infrastructure Europe, která zastupuje provozovatele plynárenských soustav v Evropě, jsou tuzemské podzemní zásobníky naplněné z 82,1 procenta a do 1. listopadu by měly být plné z 90 procent. Současná třídenní údržba plynovodu Nord Stream 1, která má trvat do soboty, vrací do hry riziko dalšího omezení dodávek. V předchozích dnech proudilo trubkou z Ruska do Německa přibližně 20 procent běžné denní kapacity.