Osvítili nejekologičtější stavbu Británie. Češi jdou hlavně po ceně, říká šéf

Česko má další výraznou stopu v centru Londýna, jmenuje se The Northcliffe House a jde o někdejší sídlo listu Daily Mail, které se změnilo na nově zrekonstruovaný kancelářský komplex.

A právě v zakázce na jeho osvětlení uspěli Češi. Dohromady pět tisíc světel vzniklo v továrně firmy Halla v Novém Městě nad Metují. „Když je postavíte za sebe, je to šest kilometrů světel,“ spočítal Lukáš Krch, generální ředitel společnosti Halla. „Byl to pro nás velikánský projekt a jsme rádi, že jsme ho mohli realizovat,“ řekl v pořadu Agenda SZ Byznys.

The Northcliffe House v Londýně po rekonstrukci.

„Museli jsme zvýšit efektivitu svícení při nižší spotřebě energie. Také použité materiály musí být dlouhodobě udržitelné, což v našem případě znamenalo snížit množství použitého hliníku o 40 procent. Požadavek byl, že minimálně deset let by se na to nemělo sáhnout,“ popsal Lukáš Krch v rozhovoru pro Seznam Zprávy Byznys.