Padlý majitel samoobsluh Enapo se plánuje zahojit prodejem pivovarů

Měšťanský pivovar v Kutné Hoře a Zámecký pivovar v Břeclavi. Dva pivovarské areály ze skupiny zkrachovalé společnosti Rosa market budou na prodej, alespoň tak to chystá Rosa market v rámci plánu na svou insolvenční reorganizaci.

Celkový dluh podniku je podle insolvenčního návrhu 430 milionů korun, a to vůči několika stovkám věřitelů. Prodej pivovarů by však mohl být pro firmu výraznou finanční vzpruhou. Naznačuje to cena 114 milionů korun jen za kutnohorský závod, kterou si Rosa market již minulý rok dohodla s jedním ze zájemců. Z obchodu ale nakonec sešlo.