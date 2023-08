Panáka na kuráž si na kole nedávejte, mohl by přijít pěkně draho

Prakticky všechny druhy cestovního pojištění mají ve výlukách alkohol. V pojistných podmínkách pojišťoven je uvedeno, že prokáže-li se vliv alkoholu na vzniklou škodu, může pojišťovna pojistné plnění krátit. Tato formulace však vybízí přinejmenším ke dvěma otázkám.

Zaprvé, kdo určuje, že jsme se třeba na kole zranili právě kvůli požití alkoholu?

Kolik jsem nadýchal

Určit, zda byl za vznikem pojistné události alkohol, tedy zda se alkohol na jejím vzniku rozhodující nebo významnou měrou podílel, nikoliv to, zda byla pojištěnému v době události zjištěna přítomnost alkoholu v těle, je velmi těžké. A jak redakce SZ Byznys zjistila, nikomu se do toho vlastně moc nechce.

„Vycházíme z lékařské zprávy. K plnění, byl-li zjištěn alkohol, pak přistupujeme individuálně. Obecně tolerujeme 0,2 promile,“ uvedla za pojišťovnu Direct její mluvčí Nela Maťašeje.

Zasahuje-li lékař přímo na místě nehody, zranění je tedy vážné, má úplně jiné starosti než zjišťovat, nakolik se na karambolu podepsala vypitá piva nebo hruškovice. Není výjimkou, že tento lékař ani přítomnost alkoholu v krvi nezjišťuje. Potvrdila to i mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy Jana Poštová: „Záchranka tohle neřeší. My prostě pomáháme zraněným bez ohledu na to, co nehodu způsobilo. To není naše starost.“

A v zahraničí to nebude jiné.

Naproti tomu ošetřující lékař je povinen v lékařské zprávě uvést přítomnost alkoholu v krvi ošetřovaného, pokud ji zjistí. A logicky i množství zjištěného alkoholu. „Soudy, zda byl alkohol příčinou vzniku zranění, tímto ale nevynáším,“ zdůrazňuje Ondřej Vít, praktický lékař z Žatce.

Nejde-li tedy o nehodu vyšetřovanou policií, nakonec to nebude nikdo jiný než právě pojišťovna, kdo rozhodne o tom, zda byl na vině alkohol. Jako podklad jí poslouží lékařská zpráva, v níž je uvedeno, že v krvi ošetřovaného byl přítomen alkohol ve zjištěném množství.

A právě množství alkoholu v krvi nakonec bude tím, co rozhoduje, zda pojišťovna bude, nebo nebude plnit.

Jak se krátí plnění

Druhou otázkou je, o kolik může pojišťovna pojistné plnění krátit, sezná-li, že naše kolo, anebo třeba snowboard, spoluřídil alkohol.

„Pojistné události, ke kterým dojde pod vlivem alkoholu, jsou ve výlukách. Pojišťovna tedy nemusí vyplatit pojistné plnění,“ cituje pojistné podmínky pojišťovny Kooperativa tiskový mluvčí Milan Káňa. Zároveň připouští, že jeden svařák při lyžování nebo pivo na pláži by pojišťovna tolerovala. „Ale jakmile by bylo prokázáno větší množství alkoholu v krvi, byla by pojišťovna nekompromisní.“

Znamená to, že z pojistky nedostaneme nic?

„Většinou uplatňujeme individuální přístup, tedy může dojít ke krácení plnění, ale většinou jde o zamítnutí pojistného plnění úplně,“ říká Káňa.

Martina Grochová, právnička s bohatými zkušenostmi, která právo mimo jiné přednáší i na Palackého univerzitě v Olomouci, v tom nevidí problém. Má-li pojišťovna ve svých podmínkách uvedeno, že plnění za daných podmínek může krátit, rozumí se tím, že jej může krátit na polovinu, ale třeba i na nulu.

Pozor, také spolujízda se trestá Pojišťovna má právo krátit pojistné plnění, pokud pojištěný svým jednáním pod vlivem alkoholu zhoršil důsledky dopravní nehody. „Platí to například i pro situace, kdy spolucestující cestuje ve vozidle s řidičem pod vlivem alkoholu a dojde k nehodě se zraněním. Skutečnost, že poškozený věděl o požití alkoholu ze strany řidiče, může být důvodem k uplatnění spoluzavinění, a tím i krácení pojistného plnění,“ upozorňuje Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů. V roce 2005 ale Nejvyšší soud rozhodl, že v případě závažných nehod nemůže pojišťovna zamítnout vyplacení pojistného plnění úplně. Šlo o dopravní nehodu, při níž přišel pojistník o život po tom, co si vědomě sedl do vozidla řízeného opilým řidičem.

Nejsme-li jako pojištění spokojeni s tím, jak moc pojišťovna krátí plnění, na které bychom bývali měli nárok, kdybychom nepili, nezbude, než se obrátit na soud. Tam by hypoteticky naše situace byla opět nahlížena individuálně, stejně jako předtím v pojišťovně, na řadu by jistě přišly i lékařské posudky a zjišťování, zda a do jaké míry byl alkohol příčinou vzniku pojistné události.

K odpovědnosti vždy čistý

Jsou-li pojišťovny někdy ochotny v souvislosti s alkoholem přivřít oči při proplácení nákladů na léčení pojištěného (zmiňované jedno pivo k obědu), u pojistných událostí řešících odpovědnost nelze jakoukoliv shovívavost očekávat ze strany pojišťovny ani kohokoli dalšího ze zainteresovaných.

Pokud třeba v Rakousku dojde ke srážce na sjezdovce, většinou ji prošetřuje místní policie. Zjišťuje se samozřejmě také alkohol v krvi, a pokud je potvrzen, viník má vážné problémy. Náklady na odškodnění poškozeného lyžaře, za ztrátu výdělku včetně bolestného se mohou vyšplhat do milionových částek a pojišťovna může jejich krytí odmítnout.

„V případě pojištění odpovědnosti poškozenému samozřejmě vyplatíme pojistné plnění dle jeho nároků, ale po viníkovi, který škodu způsobil pod vlivem alkoholu, pak budeme vyplacené pojistné plnění vymáhat,“ uvedl Milan Káňa z Kooperativy.

Tuto praxi potvrzuje i mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík: „Plnění poškozenému nelze z důvodu alkoholu zjištěného u viníka nehody odmítnout. Poškozený má právo dostat plné odškodnění, ale pojišťovna poté může po viníkovi nehody – po svém klientovi – vymáhat to, co za něj poškozenému plnila. Nemusí jít vždy o sto procent, ale kolik přesně může pojišťovna uplatňovat, není nikde uvedeno. Každý případ se posuzuje individuálně.“ Pavlík také upozorňuje, že stejný princip je uplatňován i u povinného ručení.

Pojištění pro pivaře. Pozor na podmínky

Z výše popsaného lze snadno nabýt dojmu, že i se sjednaným cestovním pojištěním je lepší se na dovolené alkoholu vyhnout. Odhadnout, kdy ještě a zda vůbec bude pojišťovna k našemu nedisciplinovanému chování shovívavá, je přinejmenším hodně těžké.

Našli jsme však dvě pojišťovny, které na českém trhu nabízejí pojištění zaručeně tolerující alkohol v krvi pojištěného. Axa a Pojišťovna VZP navíc tolerují o hodně víc než ostatní pojišťovny. Pro ty, kdo si dovolenou bez piva prostě neumí představit, to vypadá lákavě, ale je nutné seznámit se detailně s podmínkami a výlukami pojištění.

Axa už několik let nabízí pojištění Drink povolen – cestovní pojištění tolerující 0,8 promile alkoholu v krvi.

„Ano, tolerujeme přítomnost alkoholu až do 0,8 promile. Zdůrazňuji ale, že Drink povolen se vztahuje jen a pouze na léčebné výlohy,“ vysvětluje Pavel Jechort z marketingu pojišťovny Axa. Nevztahuje se tedy jakýmkoliv způsobem na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě. „A samozřejmě nekryje ani škody či léčebné výlohy vzniklé řízením motorového vozidla,“ dodává Jechort.

Pojišťovna VZP pak od letošního jara u svého cestovního pojištění toleruje dokonce celé jedno promile. Týká se to ale pouze balíčku pojištění nadstandard, u nižších balíčků tato tolerance alkoholu neplatí. Podobně u pojištění pro Česko, tolerance k alkoholu je zahrnuta pouze do varianty pojištění s názvem Túra.

Na rozdíl od AXA se u PVZP tolerance vztahuje jak na pojištění zdravotních výloh, tak na pojištění odpovědnosti.

„Podmínkou ovšem je, že nesmíte porušit předpisy a zákony země, ve které se nacházíte. Například pokud se vám něco stane nebo někomu způsobíte škodu při jízdě na kole v Itálii, kde je tolerance alkoholu daná zákonem na 0,5 promile, PVZP vám bude plnit pouze v případě, že tuto hranici nepřekročíte,“ upozorňuje Martin Koukal z Pojišťovny VZP.