Hody z doby pandemie skončily. O nové předplatitele se Netflix musí snažit

Před rokem ve stejném období firma dokonce o 200 tisíc předplatitelů přišla. Byl to první úprk odběratelů za více než deset let. Podle analytické společnosti MoffettNathanson nabral Netflix v roce 2022 téměř devět milionů předplatitelů – polovinu toho, co v předchozím roce. Velká většina nových zákazníků pochází z Asie.