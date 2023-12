Poplach v Apple. Inženýři přemýšlejí, jak vyzrát na zákaz prodeje

Ale vzhledem k tomu, že do rozhodnutí soudu zbývá jen pár dnů, firma raději přestane hodinky na svých webových stránkách prodávat ve čtvrtek 21. prosince a do 24. prosince je stáhne ze svých zhruba 270 kamenných prodejen. Do nich už rozeslal nové nápisy, které propagují hodinky Apple Watch, aniž by zobrazovaly fotografie zakázaných modelů.