EU donutila Apple k ústupu. A iPhone se tím ještě pochlubí

Poté, co direktivu schválil i Evropský parlament, Joswiak uvedl , že USB-C dodá i do iPhonů. „Musíme být v souladu (s tímto nařízením), nemáme na výběr.“

Apple představil svůj konektor Lightning v roce 2012. Určitě se najde spousta lidí, kteří si těmito kabely vybavili byt, auto i chatu. Právě tito lidé, dlouhodobě věrní zákazníci Apple, mohou být ze změny nejvíce mrzutí. Zároveň jsou to však ti, kteří to svému oblíbenému výrobci nejsnáze odpustí.

To je samozřejmě extrém, do kterého se Apple téměř jistě pouštět nebude. Spekuluje se však o pravděpodobném navýšení na 35 W, což by umožnilo rychlejší nabíjení ve srovnání se současnými telefony.

A zároveň to dává Applu možnost vydělávat i nadále na nabíječkách: rychlé 35W nabíjení by mohl podporovat jen kabel certifikovaný společností Apple. Alespoň částečně by si tak nejbohatší firma světa vynahradila výpadek z prodeje Lightning kabelů, které nastupují do předčasného důchodu.