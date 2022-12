Poradí s cestou, penězi… a také flirtují. Hlasové asistentky se vzmáhají

Copywriter Theodore, živící se ve filmu Ona (She) psaním dojemných osobních dopisů pro druhé, se hluboce zamiluje do operačního systému s kouzelným ženským hlasem. Virtuální Samantha je velmi chytrá, citlivá a vtipná, a tak jí postupně propadne. Když ho „opustí“, protože jí jeho inteligence nemůže stačit, je zcela zdrcen.

„Kate využívají spíše ženy a lidé mladšího věku, zatímco Anetu preferují spíše muži, řídící pracovníci a lidé ve středních letech, a to nejvíce v Praze,“ říká Martin Franc, zakladatel firmy Agnostix (více ke způsobu komunikace Kate a Anety a jejich schopnostech řešit byznys, dělat legraci i flirtovat viz infobox a obrázky).

Pro lidi, kteří hlasové asistenty využívají, je při komunikaci s nimi nejpodstatnější to, že je lze vypnout a že neposlouchají, když s nimi lidé mluvit nechtějí (55 %). Dále je pro ně důležité, aby byli asistenti spolehliví a rozuměli tomu, co se po nich chce, a také dávali srozumitelné odpovědi. Více než třetina lidí pak oceňuje, že jsou kdykoliv k dispozici.

Nejvíce by Češi chtěli virtuální asistentku využívat pro zjišťování informací (39 %), péči o domácnost a při nakupování. Při řízení auta by se hodila pětině lidí a na správu financí téměř desetině.

Výzkum také odpovídal na to, jaký hlas by Češi poslouchali v aplikacích nejraději. Zlatou medaili si může odnést herečka Zlata Adamovská, se kterou by si rádo povídalo téměř 15 procent lidí, zejména těch starších a žen. Mezi mladými je ze ženských hlasů nejoblíbenější zpěvačka Ewa Farna a také americká herečka Scarlett Johansson.

Hlasoví asistenti se podle France přesouvají mohutně do korporátní sféry. Po automobilkách a call centrech, kde působí jako „filtr“ odbavující stále se opakující otázky, se postupně přesouvají do bankovního světa, kde mají podle zakladatele Agnostixu veliký potenciál využití díky tomu, že banky mají obrovské množství dat o svých klientech a mohou z nich vycházet při individualizované umělé konverzaci.

„Pětina až třetina firem, které zaměstnávají více než tisíc pracovníků, dnes pracují na projektech, které by začlenily hlasové technologie do jejich byznysu. Do pěti let by mohla využívat hlasový kanál ke komunikaci se zákazníkem až polovina těchto firem,“ odhaduje zakladatel technologické firmy Franc.