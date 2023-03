Přehledně: Jak chce europarlament zateplit Česko

Stanovili závazný cíl pro snížení množství energií, které se spotřebují při výstavbě, rekonstrukci a provozu budov. Do roku 2030 by podle něj měla spotřeba energií klesnout o 11,7 procenta. Cílem opatření je také snížit nároky budov zejména na vytápění a provoz.

Podle návrhu Evropského parlamentu by měly budovy s nižšími energetickými třídami (F,G) do roku 2030 dosáhnout minimálně třídy energetické náročnosti E, která je označována jako nehospodárná a představuje roční spotřebu energií 246 kWh na m2.

Požadavky by se do budoucna měly ještě zpřísnit. Parlament chce za deset let – tedy do roku 2033 – budovy v ještě vyšší energetické třídě s písmenem D, v nichž spotřeba na m2 odpovídá 191 kWh.