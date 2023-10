Pro 500 Čechů v Egyptě poletí letadlo. Výbuch ukončil sezonu v letovisku Taba

„Přesná data o turistech v této lokalitě nemáme. Nemůžeme vyloučit, že do letoviska vycestovali čeští turisté kromě s CK Čedok také například s německými nebo polskými kancelářemi. Odnedávna do této lokality vozí turisty i několik menších českých cestovek,“ říká pro SZ Byznys Jan Papež.

Podle informací, které potvrdila tisková mluvčí Čedok, v pátek cestovní kancelář evakuuje zhruba 500 českých turistů. „Bezpečnost našich klientů je prioritou, proto jsme se rozhodli předčasně ukončit zájezdy v hotelích kolem egyptské Taby a během dnešního dne vyslat charterové lety, aby se zpátky do České republiky vrátilo všech 500 českých turistů, které v oblasti máme,“ uvedla Kateřina Pavlíková.

Podle ČTK všechny tři repatriační lety, které pro CK Čedok vypravuje dopravce Smartwings, by měly v Česku přistát krátce před půlnocí, není ale vyloučeno zpoždění. Dva podle mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové budou směřovat do Prahy a jeden do Brna. „Smartwings na vzniklou situaci okamžitě zareagovaly. Vypravit speciální lety v tak krátké době vyžaduje velkou flexibilitu,“ řekla agentuře.