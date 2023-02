Propast roste, někdo už na sport nemá, říká prodejce sportovního vybavení

Během covidu, kdy byly zavřené kamenné obchody a lidé třeba nemohli do posiloven, spadly českému řetězci se sportovními potřebami Intersport tržby o desítky procent. Firmu tak musela nad vodou podržet její rakouská „matka“.

Zásadně se však mění struktura zákazníků a také to, co si v obchodě vybírají. „Vidíme významný nárůst skupiny outdoor – to znamená, že Češi tráví víc času v přírodě,“ vysvětluje Kopřiva s tím, že v této kategorii čeká i další nárůst, protože Češi tím zároveň šetří. I sportovní nákupy totiž kopírují ekonomickou situaci rodin. A ta momentálně není zdaleka růžová.