Putinova nejdůležitější zbraň proti Evropě selhala

Přestože zima ještě není u konce a mohla by energetickými trhy ještě zamávat, u některých odborníků roste optimismus, že Evropa zvládne tuto i příští zimu bez větších problémů, píše agentura Bloomberg .

Konkrétně právě v Německu jsou aktuálně zásobníky naplněny přibližně z 91 procent, zatímco před rokem, kdy se primárně Rusko staralo Evropě o dodávky, to byla asi polovina. V Česku se aktuálně stav zásobníků pohybuje kolem 86 procent.

Doplňování zásob by tak po letošní zimě mohlo být méně dramatické než v předchozím roce. Morgan Stanley a poradenská společnost Wood Mackenzie dokonce predikují, že pokud počasí zůstane stále tak mírné jako nyní, zůstanou zásobníky letos na jaře naplněny zhruba z poloviny. Šlo by zhruba o dvojnásobek loňské úrovně.

Nejen teplé počasí a náhradní dodavatelé plynu však kazí ruskému prezidentovi plány, jak Evropu dostat v rámci energetické krize do problémů dlouhodobě. Plné zásobníky totiž nahrávají i ceně plynu, která začíná padat.

Konkrétně velkoobchodní cena plynu pro evropský trh tento týden poprvé od roku 2021 klesla pod 65 eur (necelých 1600 Kč) za megawatthodinu (MWh). V srpnu se kvůli omezování dodávek z Ruska vyšplhala až do blízkosti 350 eur za MWh, zatímco začátkem roku 2021 se pohybovala pod 20 eury za MWh.

Navzdory pozitivnímu vývoji jsou ceny však stále vyšší než historické průměry a Evropa musí i nadále počítat s riziky. Pokud by do Evropy letos v zimě ještě dorazila studená vlna, podle společnosti Wood Mackenzie by dlouhotrvající mrazy mohly vyčerpat zásobníky až o dalších 20 procent.