Šéf PPF: Zvažujeme případnou koupi Zásilkovny, a pokud, tak jedině celou

„Výrazně jsme navýšili naše kapacity, abychom byli schopni vyhodnotit tak 50 investičních příležitostí ročně. Máme víc analytiků, právníků, lidí na daně i investičních ředitelů,“ uvedl na setkání s novináři šéf skupiny PPF Jiří Šmejc. Dodal, že „vyhraje ten, kdo jde při vyhodnocování příležitostí víc do hloubky, kdo si to odpracuje“.

K řízení skupiny PPF se vrátil před rokem po dohodě s Renátou Kellnerovou, hlavní dědičkou celého impéria. V loňském roce se také PPF vrátila k zisku, když vydělala 140 milionů eur, tedy v přepočtu 3,3 miliard korun. A to navzdory vysokým ztrátám na ruském trhu, ze kterého se skupina stáhla stejně jako celá řada dalších českých i světových firem poté, co Rusko napadlo Ukrajinu.

„Naše sázka je na to, že o tom byznysu něco víme. Lidé říkají, že lineární televize umírají a budou umírat. Ale když se podíváte dozadu, tak když se o něčem říkalo, že to bude umírat, tak to vždy umíralo déle, než se čekalo. A když se o něčem říkalo, že to poroste rychle a bude to super, tak to vždy trvalo déle,“ řekl šéf PPF.