Miliardář Šmejc se spálil v kuchyních. Uklízí po zkrachovalé KüchenQuelle

Investiční skupina Jiřího Šmejce Emma Capital, do které patří například podíl v Air Bank nebo v energetické skupině Premier Energy, nyní hradí ztráty zkrachovalého německého výrobce kuchyní KüchenQuelle.

Firma, která se prezentovala jako technologický pionýr a prodávala kuchyně na míru pomocí 3D brýlí a virtuální reality, spadla v listopadu do insolvenčního řízení. Emma Capital v ní vlastní 46procentní podíl, a je tedy největším akcionářem.

Firma KüchenQuelle se dostala do finančních potíží kvůli masivnímu nárůstu režijních nákladů.

Dnes má investiční skupinu Emma Capital, do které patří například podíl v Home Creditu.

Měl výrazný podíl na vybudování PPF Group, do roku 2012 byl pětiprocentním akcionářem.

V posledních měsících vedla kancelář řadu jednání s potenciálními investory. Nicméně na počátku týdne advokát Patrick Meyerle informoval zbývající zhruba dvě stovky zaměstnanců firmy, že poslední investoři, s nimiž jeho kancelář jednala, neplánují do společnosti KüchenQuelle investovat.

Nyní se očekává, že norimberský okresní soud zahájí insolvenční řízení koncem února. Insolvenční dávky budou zaměstnancům vypláceny až do konce února, protože předběžný správce rozhodl o prodloužení doby vyplácení insolvenčních dávek. Vzhledem k tomu, že zatím neexistuje žádný investor, musí být zaměstnancům ze zákonných důvodů dána výpověď s maximální tříměsíční výpovědní lhůtou do konce měsíce.

V posledních týdnech tak mohla společnost KüchenQuelle i přes probíhající insolvenční řízení instalovat kuchyně u zákazníků podle plánu. Nabídku přijalo více než 800 zákazníků. To znamená, že společnost dodá a nainstaluje kuchyně, avšak zákazníci musí zaplatit doplatek, protože je třeba uspokojit zástavní práva dodavatelů a uhradit náklady na dodání a instalaci.

„Rád bych za to poděkoval všem zaměstnancům a obchodním partnerům i společnosti Emma Capital. Bolí to o to víc, že z právních důvodů je propouštění na konci měsíce nevyhnutelné. Přesto se stále snažíme investora najít,“ dodal Meyerle.