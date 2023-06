Skvělá doba pro zaměstnance: Kdo se nebojí změn, může si hodně polepšit

Ve firmách to „kvasí“ – mnoho jich hodlá v následujících měsících přijímat nováčky, velká část však bude naopak stav svých zaměstnanců zeštíhlovat. Kdo má pro strach uděláno, může si v této době polepšit. Ukazuje to průzkum náborové skupiny ManpowerGroup pro třetí čtvrtletí roku.

Nejoptimističtěji se do budoucnosti dívá obor finance, pojištění a nemovitosti s čistým indexem trhu práce 45. Druhý nejsilnější sektor z hlediska náborů je energetika s indexem 32 procentních bodů. Oproti minulému čtvrtletí výrazně posílil index v odvětví komunikační služby, a to o 32 procentních bodů. Nejslabší hodnoty vykazuje s indexem ve výši dvou procent odvětví ostatní, do kterého patří veřejný sektor, státní správa, vzdělávání a neziskový sektor.

V rámci mezinárodního srovnání sezonně očištěných dat se Česko v úrovni náborového optimismu řadí do spodní poloviny žebříčku, a to o 12 bodů pod celosvětovým průměrem s hodnotou 16 procent (mezinárodní data jsou na rozdíl od těch českých sezonně očištěná).

Kdo bude chtít dynamickou dobu dobře zvládnout, měl by být podle Pavla Kuhna, řídícího partnera společnosti Kogi CON, která se zaměřuje na nastavování nových firemních kultur, aktivní, zajímat se o to, kdo co kde nabízí, a být ochoten se i stěhovat. Společnost registruje již několik let zvýšenou poptávku po flexibilitě, a to nejen u klasických dělnických profesí, kde to je často spojené se sezonními pracemi, ale i u dalších napříč trhem.