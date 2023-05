Zaměstnanec je na koni. Firmy zvažují, jestli přidat, nebo radši odejít

Český trh práce funguje naprosto opačně, než bylo ještě před pár lety zvykem. Kandidát na pracovní místo nebo zaměstnanec tahá za delší konec provazu. „On je tím, kdo se ptá firmy, co mi nabízíte. A firmy na to musí reagovat, aby lidi udržely,“ popisuje šéfka jedné z největších personálních agentur v zemi Jaroslava Rezlerová.

Potvrzuje, že na trhu chybí přes tři sta tisíc zaměstnanců. Potřeba nabírat nové lidi podle jejích slov pořád trvá, a to i v oborech, které přímo postihuje recese. Podle výhledu ManpowerGroup se ve třetím čtvrtletí chystá 35 procent zaměstnavatelů nabírat nové lidi nebo se o to chtějí alespoň pokusit. Naopak zhruba pětina (19 %) plánuje propouštění. Zbytek trhu vyčkává na další vývoj ekonomiky.

„Mzdovou inflaci zatím za tento rok neumíme spočítat a myslím si, že to bude problém české ekonomiky,“ odhaduje šéfka ManpowerGroup. „V tomto roce si myslíme, že se můžeme pohybovat dokonce přes 10 procent, oficiální čísla za 2022 ukazují, že to bylo zhruba 7,5 procenta.“ To, že zaměstnanci tlačí na manažery, aby jim přidali, považuje za logický krok v době, kdy si za vydělané peníze Češi mohou koupit výrazně méně než před dvěma lety.