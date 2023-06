Dárek pro Putina: Rusům nefunguje skoro nic, to je překvapení

„Operace Robert Ďábel“. Název sbírky, přes kterou iniciativa Dárek pro Putina vybírá peníze na plastickou trhavinu a rozbušky pro policejní jednotky Ukrajiny působící na frontě.

A Češi na to slyší – Robert Ďábel už má na svém kontě téměř devět a půl milionu korun. Potřeba je však ještě víc.

Právě i samotné názvy operací a sbírek – například peníze na raketomet Přemysl, odminovací systém Božena nebo tank Tomáš – pomáhají k tomu, že Češi takové nákupy podporují. Celkem už prostřednictvím platformy Dárek pro Putina poslali více než 530 milionů korun. Přispělo 160 tisíc lidí.

Jaká je aktuální situace a co teď Ukrajina potřebuje třeba i od Česka? A jak se postarat o to, aby ochota pomáhat nepolevila?

Téma pro Byznys Club Seznam Zpráv, v rámci kterého diskutují podnikatel Dalibor Dědek, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný a Ivo Strejček ze zbrojařské společnosti STV Group.

Podle Kopečného ukrajinská protiofenziva už začala. „Ale v tom smyslu, jak fungují moderní bojové operace, už začala před několika týdny, spíš měsíci. Přípravné akce, útoky na zásobovací centra, probíhají už řadu měsíců,“ popisuje zmocněnec.

Nyní lze očekávat i několik měsíců intenzivních bojů, ale může to trvat i několik dní či týdnů. Vše bude záležet na vývoji situace. „To jádro a největší počty sil ještě nebyly plně nasazeny. Protiofenziva už začala a probíhá. Na hlavní vlnu si ještě budeme muset počkat,“ říká Kopečný.

Loni v květnu se podařilo zprovoznit portál Zbraně pro Ukrajinu a Dárek pro Putina. „Zapojili jsme veřejnost a do dnešního dne přispělo zhruba 150 tisíc dárců. Většinou to jsou drobné dary. Vybrali jsme už 550 milionů Kč,“ popisuje Dědek.

Tato částka byla se využívá na nákup dalšího vybavení. „Ty nejaktuálnější potřeby, jsou zaměřeny na odminování. To je velkým problémem,“ říká Dědek.

Češi však dohromady věnovali Ukrajině na nákup zbraní více než 1,5 miliardy Kč. „Vždycky jsem byl hrozný pacifista a pro mě byla představa, že budeme podporovat nákup zbraní nepřijatelná,“ přiznává Dědek.

Někteří lidé však mají pocit, že na Ukrajinu Česká republika posílá zbrojení zadarmo, respektive za peníze daňových poplatníků. Jde ale i o byznys, který pomáhá českému průmyslu.

„95 procent našich dodávek na Ukrajinu probíhá pod standardními byznysovými kontrakty, není to o tom, že by český daňový poplatník platil dodávky zbraní na Ukrajinu. Kontrakty mají financování z Ukrajiny nebo z jiných aliančních států NATO tak, aby se využily lokální výrobní kapacity,“ říká Strejček.

Lidé se zároveň nemusejí bát ruských výhružek, že zničí dodávky vojenské pomoci. Podle Strejčka mají lidé stoprocentní jistotu, že pomoc na Ukrajinu doputuje.

„Na tom bylo nejvíce fascinující, že splaskávala jedna bublina propagandy za druhou. Hrozili, že když vypravíme těžkou techniku, tak ji zničí hned za hranicemi. Nikdy netrefili nic. Nebyli schopni trefit jediný hýbající se vlak. Nikdy se Rusům nepodařilo zastavit dodávku před tím, než dorazila na místo určení,“ říká Kopečný.

Válka je sama o sobě velmi nákladná záležitost. Za jeden den jsou jednou stranou vystřeleny tisíce až desetitisíce dělostřeleckých granátů. Jeden den války tak posle Strejčka stojí miliardy Kč. „Byť může hrát iniciativa Dárek pro Putina menší část, je to jasný signál, co si česká společnost o konfliktu na Ukrajině myslí,“ říká Strejček s tím, že to Česku zároveň otevírá dveře k další hlubší spolupráci.

Dědek také poukazuje na to, že se v těchto dnech začínají psát nové učebnice dějepisu. „Díky tomu, jak dnes informace tečou velmi rychle, tak řada lidí, kteří přispívají prostřednictvím našeho portálu si uvědomuje, že teď je doba, která ukazuje, kdo na které straně bude v učebnici zařazen,“ říká.

Kopečný čekal, že v tuto chvíli už by Rusko mohlo projevit technologickou vyspělost. Propaganda o supermoderních zbraních se nakonec ukázala jako velká bublina, která splaskla během prvních dnů.

„Technologická vyspělost tam vidět není. Nesestřelitelné rakety jsou dnes pravidelně sestřelovány systémem ze 70. let. Nezničitelné tanky jsou zničeny. Zároveň to neznamená, že by tam byla technologická nadřazenost na ukrajinské straně,“ popisuje zmocněnec.

Ruskou armádu dle jeho slov není radno podceňovat, ale téměř jistě nejde o druhou nejvyspělejší armádu světa a technologicky je zaostalá.

Roli v tom hrají rozpočty na obranu. Spojené státy podle Kopečného mají dlouhodobě největší rozpočet na obranu mezi 700 - 800 miliardami dolarů. Rusko dávalo za posledních 15 - 20 let méně než desetinu toho, co USA. „To se někde projeví. Není překvapující, že se Rusku dlouhodobě nedaří. Překvapující je, že jim nefunguje skoro nic,“ říká Kopečný.

Mnohé naznačila také ruská vojenská přehlídka z 9. května, kde země představila jeden jediný tank z 30. let.