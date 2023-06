Ukrajinští zemědělci sčítají škody na území desetinásobku Prahy

Rozsah katastrofy a záplavy vyvolává obavy spíše tím, co o ní nevíme. V kontextu dopadu do zemědělské produkce není vůbec jasné, o kolik úrody vlastně Ukrajina přijde, kolik zásob bylo uskladněno v silech, ani jaké jsou celkové škody. Na zničení přehrady reagovaly i světové trhy s komoditami, které se ale brzy „uklidnily“. V postižené oblasti se pěstuje zelenina, melouny, obilí a olejniny.

„Přehrada byla jediným zdrojem zavlažování pro zemědělce,“ řekl první náměstek ukrajinského ministra zemědělství Taras Vysockij. Zničena byla totiž přehrada, ale i čerpací stanice, která pumpuje vodu do zavlažovacích systémů. „Oprava přehrady by mohla trvat až pět let,“ dodal. To by znamenalo, že jen zemědělská produkce v dané oblasti může ztratit až 7 miliard dolarů, tedy zhruba 154 miliard korun.