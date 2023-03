Slyšení, které TikToku moc nepomohlo. Šéf sociální sítě v jámě lvové

Zákonodárci se přitom oháněli zprávou listu The Wall Street Journal, který jen několik hodin před slyšením napsal, že by Čína velmi nelibě nesla, pokud by byl ByteDance donucen prodat svůj americký provoz – což je přesně to, co vláda USA pod pojmem „zcela odříznout od ByteDance“ myslí. Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že by podle jeho interpretace představoval tak zásadní krok pro export technologie z Číny, že by ho museli v Pekingu schválit.