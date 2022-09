Snížení závislosti na Rusku je tu. Americký plyn pro Čechy proudí do potrubí

Tanker s první dodávkou zkapalněného zemního plynu (LNG) pro Česko dokončil přečerpávání LNG do terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven. Nyní se LNG přeměňuje zpět do plynného skupenství. Plyn už také začal proudit z terminálu do plynárenské soustavy. Na twitteru to v pátek uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. První dodávka LNG pro Česko do přístavu dorazila 19. září.