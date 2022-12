Soláry a teplo čeká v komunitní energetice boom

V průběhu roku 2023 se otevřou dveře pro rozvoj komunitní energetiky v Česku. Umožní to novela zákona, která přichystá podmínky pro možné sdílení elektřiny mezi obyvateli bytového domu, vesnice, města, menšího území či v rámci budov. Lze si představit například několik domů odebírajících elektřinu z jedné solární elektrárny.

Schválení novely zákona týkající se komunitní energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu pozdrželo kvůli obavám, zda energetická síť unese zapojení většího počtu obnovitelných zdrojů. 5. prosince ale už k novele skončilo připomínkové řízení a pokud projde vládou a Parlamentem, měla by začít platit v průběhu roku 2023.

„Zákon je potřeba co nejdříve dokončit, aby mohl být účinný, tedy mohli jsme začít se sdílením nejlépe od poloviny příštího roku, nejdéle od začátku 2024,“ okomentoval novelu předseda komory obnovitelných zdrojů energie (OZE) Štěpán Chalupa.

Výslednou cenu si totiž stanovuje samotné společenství lidí zapojených do projektu, ale pochopitelně v ní musí zohlednit náklady na výrobu u daného zdroje. „Na rozdíl od komerčních projektů, které podnikají za účelem zisku a veškerou elektřinu prodávají do sítě, je účelem energetického společenství poskytování služby. Nebude tak mít např. motivaci, aby v dobách vysokých cen, jako je tomu dnes, zvyšovalo cenu energií i svým členům,“ popisuje smysl komunit Jagoš.

Sdílení energií však musí předcházet vznik tzv. energetických společenství. Tento koncept už funguje například v sousedním Německu, které evropskou legislativu na rozdíl od Česka do svého právního systému implementovalo včas. „A v ní je zavedení energetických společenství klíčové proto, aby mohlo mezi jejími členy docházet ke sdílení elektřiny prostřednictvím veřejné distribuční sítě,“ říká Jagoš.

Počet zapojených obnovitelných zdrojů, především střešních fotovoltaik, od počátku energetické krize prudce roste. Zatím to potíže v distribuční síti nezpůsobuje, ale do budoucna je nutné ji posilovat.

„Pestrost musí pak být i na straně odběratelů. Jinými slovy, hypotetické energetické společenství, které by se skládalo jen z domácností v rodinných domech majících na střechách fotovoltaiku, by nejenže nemohlo sdílet elektřinu třeba v noci, ale patrně by mělo obtíže se sdílením i při ranních a večerních odběrových špičkách, a naopak vykazovalo velké přebytky přes poledne,“ říká Jagoš.