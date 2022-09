Sousedé budou sdílet energii ze solárů, popsal vizi Síkela. Kampaň STAN začala

Komunální volby byly před lety pro hnutí Starostů odrazovým můstkem. Teď se ale změnily v jakýsi lakmusový papírek, který ukáže, jak moc je jejich značka pošramocená, případně, jak moc jsou jejich voliči schopni přešlapy hlavních tváří STAN odpouštět.

Hnutí STAN odstartovalo svou kampaň do komunálních a senátních voleb v historické budově pražské čističky odpadních vod, tedy nad kanály, kam od roku 1906 mířily splašky z celé Prahy.

Místo je to symbolické hned z mnoha důvodů - jejich hlavním celostátním tématem má být energetika a energetická soběstačnost, přitáhnout voliče zpět má v hlavním městě architekt Petr Hlaváček, který si jako vlajkové téma vybral projekt vytápění Prahy tepelnými čerpadly s využitím městských splašků. Energocentrum u Ústřední čistírny odpadních vod by podle něj mohlo za pomoci výkonných čerpadel vytápět až třetinu Prahy, inspiraci hledal ve švédském Malmö nebo v dánské Kodani, kde podobná zařízení již fungují.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Kandidát na primátora, architekt Petr Hlaváček, by chtěl Prahu vytápět tepelnými čerpadly s využitím městských splašků.

Síkelovo komunitní řešení

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za STAN představil své plány na změnu energetického zákona, která se má týkat obnovitelných zdrojů energie, zejména solárů, a novinku, která má umožnit sdílet elektřinu z jednoho zdroje více domácnostmi nebo veřejnými budovami.

Dosud platí, že jedna „solární střecha“ může dodávat energii jen svému majiteli a zbytek se posílá do veřejné sítě. Síkela počítá s tím, že by se na souseda mohl napojit další dům a majitel solárů by mohl dostat zaplaceno od dalšího uživatele napřímo. „Jednalo by se o energetické společenství,“ vysvětlil Síkela.

Start kampaně se odehrál jen v hlavním sále památky, přestože unikátní je zejména její podzemí. Přímo do kanalizace, která je nyní veřejnosti přístupná díky komentovaným prohlídkám, se ale politici STAN spolu s novináři nevydali.

„My jsme do kanálů ale nikdy nezalezli,“ reagovala na slovní hříčku místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová. „Mnoho našich kolegů se nemá za co stydět a odvedli velký kus práce. Myslím, že hlavně v menších městech se jednoznačně projeví, že celostátní politika ovlivňuje tu komunální méně. Samozřejmě je otázka, co to udělá ve velkých městech,“ přidala své obavy.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Předseda STAN Vít Rakušan při zahájení kampaně.

Nejistá Praha

Právě Praha je díky aféře někdejšího náměstka primátora Petra Hlubučka nejbolavější místo STAN. Průzkumy zaměřené na volební potenciál sice dávají zdejším politikům naději na dvojciferné číslo, ty samé průzkumy je však staví v případě pevných volebních preferencí na hranici volitelnosti.

„Věřím, že budeme mít silný závěr kampaně. Myslím, že dokážeme voliče přesvědčit, že kandidátka se očistila a že nám tu důvěru dají ještě jednou. Jednou lidé dokážou přivřít oči, ale po třetí či po čtvrté, to by bylo i mně trapně,“ míní čtyřka pražské kandidátky, podnikatel a zakladatel platformy Donio David Procházka.

Právě on patří mezi jména, která si přivedl na pražskou kandidátku její lídr Petr Hlaváček v reakci na kauzu Dozimetr. „Chci jim pomoci,“ vysvětluje Procházka, proč spojil své jméno s pochroumanou značkou. Zároveň dodává, že krize v pražském STAN mu vlastně umožnila vyšvihnout se na volitelné místo kandidátky s šancí prosadit svou vizi. On sám by se rád dále věnoval sociální oblasti, ale i podpoře start-upu. Sám tipuje, že přes aféry se podaří STANu v Praze získat 10 až 12 procent.

„Desítku“ pak atakuje i odhad prvního místopředsedy STAN Lukáše Vlčka, přesněji odhaduje výsledek v Praze na 9,5 procenta.

„Podařilo se nám postavit kandidátní listiny ve všech krajských městech, což je posun. U všech očekávám, že se nejen dostanou do zastupitelstva, ale že budou promlouvat i do tvorby koalic na magistrátech,“ uvedl pro Seznam Zprávy. Vlček rovněž přiznal, že kvůli posledním aférám zaznamenali případy, kde již pod jejich hlavičkou lidé kandidovat nechtěli a raději šli cestou „kandidátky na podpisy“.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy První místopředseda STAN Lukáš Vlček.

„Jde ale jen ojedinělé případy. Hromadný exodus to nebyl v žádném případě,“ říká k tomu Vlček. Celkově STAN podal 755 kandidátních listin.

S odkazem na osobní znalost regionů pak nečeká fiasko ani v souběžných senátních volbách.

„Máme 13 senátních kandidátů a osobně bych pokládal za optimistickou variantu, kdyby se nám podařilo zhruba v půlce obvodů uspět,“ tvrdí.

V současnosti senátorský klub hnutí STAN čítá 24 politiků a političek.