Dejte Michelinu deset milionů, vyzývají špičky české gastronomie vládu

České republice hrozí vyškrtnutí z prestižního průvodce Michelin Guide. Špičky tuzemské gastroscény se proto obrátily na vládu s otevřeným dopisem, v němž apelují, aby uhradila poplatek, který průvodce požaduje.

Za to, aby mohly být české podniky součástí Michelin Guide, jež doporučuje nejlepší restaurace po celém světě, chce průvodce poplatek ve výši 10 milionů Kč za tři roky. Ve střední a východní Evropě totiž plánuje uzavřít smlouvy se státními agenturami, které by pomohly průvodce financovat.

V Česku jde o agenturu Czech Tourism. V tom, zda Česko částku zaplatí, má však definitivní slovo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

„Ohledně spolupráce se společností Michelin je třeba zdůraznit, že mluvíme o výrazně vyšší částce, než se objevuje v médiích. Vnímám značné pochyby, jestli je tato konkrétní podpora vhodná v době, kdy krachují vesnické hospody, téměř všechna ministerstva hledají úspory a stát hospodaří s rekordním schodkem,“ říká ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Kuchaři nyní naléhají na vládu, aby potřebný poplatek uhradila. Pod text se podepsali i nejznámější čeští šéfkuchaři jako Zdeněk Pohlreich, Jan Punčochář nebo Jan Knedla.

„Příspěvek však dosud uhrazen nebyl, ministr předložil ohledně úhrady příspěvku materiál k projednání vládou, čímž vzniká politováníhodné zpoždění, které nás vylučuje v tomto segmentu na okraj Evropy,“ stojí v dopise.

Za rok 2022 Michelin doporučení pro Česko zatím nevydal, i tento ročník by byl totiž podmíněn poplatkem.

Poplatek by byl podle zástupců českého gastra efektivní investicí, protože zahrnuje nejen publikaci v průvodci, ale i „trvající marketingovou podporu po celém světě, která svou hodnotou převyšuje příspěvek“.

„Je otázkou, jestli víc uškodí české gastronomii a cestovnímu ruchu to, když se tato částka neinvestuje, na rozdíl od jiných částek, které se nesmyslně cpou do jiných věcí,“ říká prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslav Kubec.

Protože by případná spolupráce mezi Českem a společností Michelin měla přesáhnout toto volební období, měla by k ní podle Bartoše zaujmout stanovisko vláda jako celek. „Očekávám, že k tomu dojde na některém z jejích nejbližších zasedání. Občané si v tomto zaslouží transparentnost,“ říká Bartoš.

Podle signatářů otevřeného dopisu však zápis v Michelin Guide není jen o kuchyni, ale o podpoře celého cestovního ruchu, který v Česku tvoří tři procenta HDP. Zvýšil by se například počet strávených nocí v zemi a turisté by utráceli peníze nejen v restauracích uvedených v průvodci, ale i za další zboží a služby.

Podle Kubce by tak bylo vyškrtnutí Česka ztrátou nejen pro českou gastronomii, která se u nás léta vyvíjela, ale také pro zdejší cestovní ruch. „Kdybychom najednou v průvodcích nebyli, tak by to nebylo dobře pro Česko ani pro služby. Chceme podpořit i naši profesi, aby se o ní mluvilo, jako všude ve světě,“ říká Kubec.

Co je to Michelinský průvodce? Průvodce začala v roce 1900 vydávat firma Michelin, původně šlo o malou knížku, která motoristům doporučovala automechaniky, benzinové pumpy, hotely a restaurace. Posléze se z průvodce stala čistě gastronomická záležitost a rozvinul se systém tří hvězd, které hodnotí jednotlivé restaurace.

Vůbec poprvé uspěla pražská restaurace v roce 2008. První hvězdičku v tomto roce získala dnes již neexistující restaurace Allegro šéfkuchaře Andrey Accordiho, který působil v hotelu Four Seasons.

Česko má aktuálně dvě restaurace s jednou michelinskou hvězdou, restauraci Field a La Degustation Bohême Bourgeoise a pět podniků s oceněním Bib Gourmand. Průvodce v Praze mimo to doporučuje dalších 20 podniků, mimo Prahu se zatím nerozšířil.

Podle prestižního kulinářského katalogu se řídí lidé cestující nejen za gastronomií z celého světa. „Michelin je tak významný pro hodnocení restaurací, že se tam můžou dostat opravdu jen ti nejlepší. Je nejen známý, ale také velice objektivně brán po celém světě a je i škoda, že Česko ještě nemá Michelinského průvodce mimo Prahu,“ řekl dříve v Agendě SZ Byznys šéfkuchař a gastronom Martin Svatek.

Díky průvodci by mohla země turisty přivést i do regionů. „Když člověk ví, že někde za Prahou nebo u Brna otevřela michelinská restaurace, tak se do ní bude chtít podívat a bude hledat zajímavou gastronomii v České republice,“ popisuje Kubec.

To by podle kuchařů českým restauracím zákazníky přihrálo, ale pokud tuzemsko z Michelin Guide zmizí, mohl by nastat opačný efekt. „Kvanta českých lidí jezdí do zahraničí do michelinských restaurací, stejně tak se lidé z Německa, z Ameriky jezdí podívat do michelinské restaurace v České republice. Lidí, kteří cestují za gastronomií do cizích zemí, je hodně,“ říká Kubec.

Udělení michelinské hvězdy však pro kuchaře není jen známkou kvality, ale také motivací k rozvoji gastronomie. „Oceněním se také děkuje, že jste se tomu věnovali a dělali to dobře. Je to velká motivace pro lidi, kteří v oboru pracují,“ dodává Kubec.

MMR sdělilo, že celou věc postoupilo politickému rozhodnutí. „Sdělení navíc vyznívá: ‚Nevíme, co bude, kdy to bude, už o tom ani nerozhodujeme.‘ Pro zástupce cestovního ruchu pak sdělení znamená, že s nimi ministerstvo už nejedná, to je u ministerstva odpovědného za cestovní ruch zcela absurdní,“ uvádí dopis.

Ohledně poplatku ministr jednal se zástupci podnikatelů v gastronomii i některými vládními partnery. „Pokud bych to měl shrnout, rozhodně se v této otázce neshodli,“ uvedl Bartoš.

Odmítá však, že by uzavření spolupráce zdržoval. „Chci, aby se na jejím případném financování podílely i jiné subjekty než stát. Také žádám garance, že se společnost Michelin nebude věnovat jen Praze, ale že její aktivity budou mít širší pozitivní dopad na segment cestovního ruchu napříč zemí. Z toho vyplývá, že jednání zaberou nějaký čas,“ dodává Bartoš.