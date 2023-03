Šéfkuchař: Deset milionů za slavné hvězdy není zase tak moc. Stát by to měl dát

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Ministerstvo pro místní rozvoj a agentura CzechTourism během několika týdnů rozhodnou, jestli zaplatí za to, aby bylo Česko součástí prestižního průvodce restauracemi Michelin. Vydavatel průvodce za to chce deset milionů korun na tři roky.

„Deset milionů korun bych zaplatil,“ říká šéfkuchař a manažer restaurace Martin Svatek k debatě nad tím, jestli si to může Česko dovolit v situaci, kdy řeší peníze na důchody a rozpočet země je v rekordním minusu.

„Je to obrovská příležitost pro velké, silné hráče, jako je stát, podpořit gastroprůmysl i cestovní ruch v Česku, které poslední tři čtyři roky dostávají velké rány,“ míní. Podle jeho názoru není částka tak velká na to, jaký efekt by zemi přinesla.

Martin Svatek Šéfkuchař a manažer restaurantu Mace v táborském hotelu Palcát. Předtím šéfoval restauraci Goldie v táborském hotelu Nautilus.

Rodák z Mladé Vožice se kuchařem vyučil v Pelhřimově, provozoval i vlastní restauraci.

Už několik let je členem národního týmu kuchařů a cukrářů Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, s nímž si přivezl medaile z kuchařské olympiády ve Stuttgartu a dalších světových soutěží. Vařil s národním týmem i v sídle OSN v New Yorku.

Stát zatím jasno nemá. Rozhoduje se, zda účast podpořit a případně v jaké finanční výši. „Spolupráce agentury CzechTourism se společností Michelin v různých variantách je jednou ze zvažovaných možností. Další postup bude rozhodnut v následujících týdnech,“ uvedla mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková pro SZ Byznys.

Restaurací, které získaly michelinskou hvězdu, je přitom v Česku jen zlomek. Posledními držiteli jsou dva pražské podniky, ocenění Bib Gourmand, ve zkratce dobré jídlo za dostupné ceny, pak obdrželo pět restaurací. Nikdy v minulosti přitom nebyla zmíněna žádná v regionech.

Pokud by se Česko znovu objevilo v žebříčku, bude to mít podle Martina Svatka přímý vliv nejen na tuzemskou gastroscénu, ale podpoří to i hotelnictví, farmáře i školství.

Zato podle Hany Michopulu, další výrazné osobnosti tuzemské gastroscény, někdejší šéfredaktorky magazínu o jídle a vaření, autorky kuchařek a propagátorky kvalitního stravování, je Michelin už dávno za svým vrcholem.

„Mysteriózní a neprůhledná kritéria, podle nichž Michelin hodnotí restaurace, postupně ubírala tomuto průvodci důvěryhodnost, až sám sebe vyřadil na okraj,“ míní Michopulu. Podle ní šéfkuchaři milují zpětnou vazbu, ocenění řemesla i kreativity, jehož se jim v běžném provozu nedostává, ale toto rozhodně není ta cesta.

„Lidé z oboru i mimo něj se dávno řídí spíše sociálními sítěmi, doporučeními bloggerů, jiných průvodců. Díky zpoplatnění spadne kredit Michelinu definitivně na nulu. Když zaplatíme, budeme dostávat hvězdy. Co to je za hru? Neumím si představit šéfkuchaře, který by o takto cinknuté ocenění stál,“ říká pro SZ Byznys.

Co je to Michelinský průvodce? Průvodce začala v roce 1900 vydávat firma Michelin, původně šlo o malou knížku, která motoristům doporučovala automechaniky, benzinové pumpy, hotely a restaurace. Posléze se z průvodce stala čistě gastronomická záležitost a rozvinul se systém tří hvězd, které hodnotí jednotlivé restaurace.

Vůbec poprvé uspěla pražská restaurace v roce 2008. První hvězdičku v tomto roce získala dnes již neexistující restaurace Allegro šéfkuchaře Andrey Accordiho, který působil v hotelu Four Seasons.

Česko má aktuálně dvě restaurace s jednou michelinskou hvězdou, restauraci Field a La Degustation Bohême Bourgeoise a pět podniků s oceněním Bib Gourmand. Průvodce v Praze mimo to doporučuje dalších dvacet podniků, mimo Prahu se zatím nerozšířil.

„Michelin je tak významný pro hodnocení restaurací, že se tam můžou dostat opravdu jen ti nejlepší. Je nejen známý, ale také velice objektivně brán po celém světě a je i škoda, že Česko ještě nemá Michelinského průvodce mimo Prahu,“ řekl naproti tomu v Agendě SZ Byznys Martin Svatek.

I proto podle něj pravidla žebříčku neumožňují, aby do něj finančně vstupovali například restaurace nebo jiní sponzoři.

„Kdybychom se jako čeští kuchaři složili, jistě bychom dali dohromady deset milionů korun. Michelin však jedná pouze s jediným partnerem, a to se státem. Je to tak naprosto čitelné, hodnotitelé jsou naprosto nezávislí na konkrétních restauracích,“ zdůrazňuje podnikatel.

Zároveň odmítá, že by žebříček ztrácel po covidu na věhlasu. Jako úspěšný příklad uvádí Slovinsko. „Je to mladá země se zajímavou gastronomií, která má hory, řeky, moře, a jí a jejímu turistickému ruchu to velice pomohlo. Lidé přes ni jen neprojíždějí, ale v zemi zůstávají,“ říká Martin Svatek. Je přesvědčen, že podobně by na tom mohlo být i Česko.

