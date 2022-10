Studovat, nebo pracovat? Středoškolákům poradí online

Co nejdůležitějšího by měli studenti vědět, aby se správně rozhodli, zda je pro ně po ukončení střední školy lepší pokračovat ve studiu, nebo už pracovat?

Na akci Readycon Česko 2022, do níž se příští pondělí mohou zapojit střední školy všech typů v zemi, o tom budou mluvit experti ze sedmi různých oborů a dále odborníci na personalistiku a pracovní trh. Aktuálně se do akce, jejímž partnerem jsou i Seznam Zprávy, zapojilo přes 16 tisíc studentů z více než 340 škol. Celkově pořadatelé očekávají, že se jí zúčastní třetina školských institucí.

„Když jsme končili střední školu my, chyběly nám jakékoliv informace o tom, co zaměstnavatelé požadují a v čem může spočívat naše budoucí práce. Byli jsme úplně ztracení. Právě proto jsme začali připravovat tento projekt, abychom dnešním studentům pomohli se zorientovat. Dnes je to přitom ještě důležitější než za nás, protože to, co společnosti potřebují, se v nadsázce mění každý den,“ dodává Neumann. Podle něj je také důležité, aby mladí lidé počítali s tím, že jim jedna odbornost nevystačí celý život, ale budou se muset neustále vzdělávat i po skončení studií, a to patrně i mimo svůj hlavní obor.