Teď hraju byznysovou Ligu mistrů, říká král klik, bývalý fotbalista Ulich

Fotbalovou terminologií se jeho firma M&T, která vyrábí kliky a kování, za 25 let své existence probojovala do Ligy mistrů. Kliky z Dobrušky, kde působí, dnes otevírají dveře v pětapadesáti zemích světa. Ve svých sídlech je mají společnosti jako PPF či KKCG. A když se opět vrátíme k fotbalu, doma s nimi otevírá třeba i Vladimír Šmicer, Pavel Nedvěd, Jan Koller nebo Radek Bejbl.

Za 25 let se přitom výroba jako taková příliš nezměnila – jen se do ní aplikují stále modernější technologie. „Na rovinu ale musím říct, že podíl ruční práce je u nás stále velký. Ani to nejlepší robotické pracoviště není schopné nahradit člověka,“ vysvětluje Ulich. Firma má dnes desítky zaměstnanců a až na jedinou výjimku jsou všichni slávisté. „Je to náhoda, v pohovoru tuhle podmínku nemáme,“ směje se Ulich.