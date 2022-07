Příliš na tom nevydělají. Přesto se anglické fotbalové týmy hrnou do Asie

Tisíce kilometrů od domova čekají na nejslavnější světové fotbalové týmy miliony fanoušků. Týmy anglické Premier League po třech letech covidu začaly opět křižovat svět na předsezónních letních turné. A to navzdory tomu, že si tak ubírají čas na soustředění a nemají ani příjem z lístků, ale jen, byť patrně tučnou, taxu, píše BBC .

„Nemám náboženství, nemám boha. Liverpoolský fotbalový klub je mým náboženstvím – je to pro mě způsob života,“ cituje BBC fanouška fotbalu jménem Vijay, který žije v Singapuru a na zádech má vytetované logo klubu i s daty všech vítězství poháru.

„Někdo mi jednou řekl, že můžete stát na jakémkoli letišti a naskočit do jakéhokoli letadla a letět kamkoliv. A tam vždy najdete fanoušky Liverpoolu. Ale třetina naší celosvětové podpory je tady a my cítíme, že v Asii je obrovská příležitost,“ dodal.

V létě se tak týmy jako Manchester United, Liverpool nebo Tottenham vydávají do Thajska, Austrálie či Jižní Koreje. Například Tottenham využil i popularitu svého útočníka Son Heung-mina, který pochází právě ze zmíněné Koreje.

„Není to moje oblíbená činnost,“ řekl BBC manažer Liverpoolu Jurgen Klopp. „V první řadě jsem trenér, a kdybychom si mohli udělat dva týdny v Rakousku a trénovat tam dvakrát denně, bylo by to lepší.“ Pak ale uznává: „Ale víme, jak velká je naše fanouškovská základna v Asii, a být jim nablízku je úžasná věc.“