Tradiční hospody umírají, potvrdila nová čísla

Tržby celého gastrooboru během čtyř let vzrostly o 32 procent. „Přesně to odpovídá míře zdražení, zdánlivě se tedy současná situace od dob před pandemií příliš neliší,“ vysvětluje Petr Menclík, šéf Dotykačky.

Pokud by prošel návrh na zvýšení DPH u točeného piva, jak uniklo během Velikonoc z Ministerstva financí, přineslo by to hospodám další ránu, míní Menclík. „Zdražení piva by představovalo velký zásah do poptávky.“