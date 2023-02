V bitvě o oblíbený dort v krabici vyhrála česká firma nad potravinářským kolosem

„Podle názoru odvolacího soudu se žalovaný nekalé soutěže nedopustil, takže žaloba důvodná není a měla by být zamítnuta,“ uvedl předseda senátu Vrchního soudu v Praze Roman Horáček v rozsudku, kterým žalobu zrušil.

Východočeští potravináři se hájí mimo jiné tím, že kulovitý dort jmenovitého autora nemá. „Tento charakteristický tvar pro různé druhy dortu vznikl lidovou tvořivostí, používá se odpradávna a na internetu jej lze najít v různých recepturách napříč Evropou. To, že si někdo zaplatí masivní reklamu, přece ještě neznamená, že mu tím pádem patří i celý trh,“ řekl šéf Labety Smrček pro SZ Byznys.

Dr. Oetker uvedl svůj produkt do tuzemských řetězců v roce 2001. Doprovodil to rozsáhlou reklamní kampaní včetně televizních spotů. Zanedlouho začaly spory s chrudimskou Labetou. Ta svůj produkt tehdy prodávala pod názvem Kopečkový dort. V roce 2002 uzavřely obě strany dohodu o narovnání. Labeta se tehdy zavázala, že sypkou směs pod názvem Kopečkový dort na trh uvádět nebude.

Není to poprvé, co se podobný sladký produkt stal předmětem právních pří. V minulém desetiletí hájil svou pozici za pomoci advokátů tuzemský výrobce medových dortů Marlenka. Byl to shodou okolností nadnárodní gigant Dr. Oetker, který musel tehdy svou směs nazvanou rovněž Marlenka stáhnout z trhu v Turecku.