V Německu neplatí firmy zelené poplatky vůbec. České se jich děsí

V budoucnu budou požadavky na financování obnovitelných zdrojů energie kompenzovány ze spolkových fondů a provozovatelé přenosových soustav za to získají pohledávku vůči státu na kompenzaci nákladů. Do fondu Německo dává 200 miliard eur ročně, a to částečně z výnosu z prodeje emisních povolenek a ze státního rozpočtu.

České firmy však od příštího roku budou podle rozhodnutí vlády platit zelené poplatky podle jiného scénáře než letos, což pro ně znamená cenový skok. Podle SPČR by se dal rozdíl v regulované složce ceny zmírnit, jestliže by se výše POZE vrátila na úroveň z roku 2021.

„Pokud by vláda rozhodla o návratu poplatku na rok 2021, zmírnila by tím nárůst ceny – a to významně. Skok by meziročně totiž nebyl o 430 až 450 Kč za MWh, ale zhruba o 230 Kč za MWh, což je velký rozdíl,“ popisuje Čížek.