Ptačí chřipka kosí chovy. Cena vajec půjde nahoru

Nákaza se rozšířila do dalších částí velkochovu v Brodu nad Tichou na Tachovsku a bude nutné zlikvidovat všech téměř 750 tisíc nosnic ve třech samostatných halách, uvedla Státní veterinární správa.

„Je to už citelný výpadek, který představuje zhruba 15 procent tuzemské produkce,“ řekla SZ Byznys předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. „Nevím, jak rychle se seženou nové kuřice. Optimistický předpoklad je, že výpadek bude trvat dva měsíce, realisticky to může trvat půl roku i déle. Cena vajec se proto zřejmě bude dál zvyšovat,“ odhaduje.

„Výpadek český trh určitě pocítí. Co to udělá s cenou na pultech, vám neřeknu, obchodní strategii řetězců nechci komentovat. Každopádně ceny od nás dodavatelů se navýší vzhledem k nedostatku vajec v celé Evropě,“ řekl Mlázovský. ProAgro Nymburk patří do skupiny Tekro, která je největším producentem vajec a obchodníkem s nimi v Česku.