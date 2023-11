Vláda na VW čekat nebude. Pro gigafactory má dvě lokality a jedná s konkurencí

Rozhovory s nimi probíhaly paralelně s Volkswagenem, jak potvrdil SZ Byznys Jakub Kajzler, šéfporadce premiéra Petra Fialy (ODS). „Je tady ještě několik dalších zájemců o gigafactory, byť ne tak velkého rozsahu, ale podobně zajímavých. Veřejně o tom nechtějí zatím mluvit, dokud to nebude dojednáno.“

I na druhý pokus o projekt gigafactory v Česku Fialova vláda podle Kajzlera sází na provázanost investora s českým průmyslem: „Někteří zájemci nabízí přesah do vědy a výzkumu, na univerzity, na subdodavatele z Česka, což jsou podmínky, které vláda má. Aby to nebyla jenom ‚montovna‘, ale ať se to naváže na celý ekosystém,“ řekl Jakub Kajzler.