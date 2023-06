Vláda o neřestech: Elektronické cigarety zdraží, automaty se dál vyplatí

Obcím se i dál vyplatí mít na svém území herní automaty. Daň z nich si mezi sebou rozdělí stát a obce v poměru 35 % ku 65 %. Stejným podílem se to bude týkat i ostatních hazardních her, například kurzových sázek. Z hazardních online her pak připadne celá daň státu.

Stát plánuje během čtyř let postupně zvyšovat spotřební daň na tabákové výrobky. U nahřívaného tabáku přibližovat jeho zdanění ke klasickým cigaretám a nově zdanit náplně do elektronických cigaret a nikotinové sáčky.

Zdanění nikotinových sáčků by mělo být ve výši 3,45 Kč na gram, daň u náplní do e-cigaret pak ve výši 10 Kč na mililitr, a to bez ohledu na to, zda obsahuje nikotin či ne.