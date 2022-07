Vysoké ceny energií tu ještě zůstanou. Fixovat, či doufat ve zlevnění?

V průběhu následujícího půl roku postupně vyprší smlouvy tisícům domácností se zafixovanými nízkými cenami z předchozích let. Tuto skupinu bude čekat velký cenový skok. Nyní totiž velcí dodavatelé nabízejí garantované ceny na několik let, které se u elektřiny pohybují v průměru kolem 7300 Kč za MWh, u plynu kolem 3500 za MWh.

Otázkou je, zda je pro odběratele z řad domácností lepší rozhodnout se opět pro fixaci a po dobu jednoho roku až tří let platit za energie jednotné, ale vysoké částky, nebo zvolit produkt na dobu neurčitou, kde se mohou ceny měnit v návaznosti na dění na trhu.

„Výhodnost je vždy otázkou ceny, na kterou se fixuje,“ říká Michal Macenauer, ředitel strategie EGÚ Brno. Zákazník by podle něj měl zvážit, do jaké míry je ochoten čelit dalšímu případnému navýšení u nefixované ceny a do jaké míry je pro něj benefitem pevná, byť potenciálně vyšší cena.