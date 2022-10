Zádrhel darovaných tramvají na Ukrajině. Na místě jim musí vyměnit podvozky

První čtyři tramvaje, věnované Prahou, už jsou naložené na kamionech. Ve čtvrtek večer zamíří přes Ostravu a Polsko na ukrajinské hranice. Zhruba za dva dny pak dorazí do Charkova.

„Bezpečnostní rizika neřešíme my, ta si řeší ukrajinská strana, takže i načasování toho, kdy která část dodávky odejde, je čistě na ukrajinské straně,“ řekl generální ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski.

„Další várka by měla jít zhruba za 10 dní. Co se týče těch ostatních, tak to skutečně záleží na ukrajinské straně, jak ona si vyhodnotí rizika, která s přepravou i demontáží a montáží souvisí,“ doplnil Petr Witowski.