Google vyrovnal žalobu, podle které sledoval uživatele v anonymním režimu

Společnost tak o uživatelích anonymního módu shromažďovala nevyčíslitelné množství informací, a to přesto, že se uživatelé domnívali, že brouzdají internetem nesledováni. Žaloba se podle deníku The Guardian týkala milionů uživatelů. Na základě porušení federálních zákonů o odposlechu a kalifornských zákonů o ochraně soukromí požadovala odškodnění ve výši nejméně pět tisíc dolarů na jednoho.

Po podání žaloby společnost Google oznámila přechod od přesného cílení reklam a řekla, že již při brouzdání nebude sledovat konkrétní uživatele. Uvedla také, že plánuje zrušit cookies třetích stran, a to do roku 2022. Navzdory původnímu slibu však podle serveru The Verge tyto cookies Google stále zcela nezrušil. Společnost tvrdí, že tuto technologii vypne do druhé poloviny roku 2024.