Inflace na Slovensku zrychlila a je nejvyšší za 22 let, na tu českou ale nemá

„Inflace by už mohla atakovat svůj letošní vrchol, byť nepatrné zrychlení během srpna nelze zcela vyloučit. Inflace by měla setrvat na úrovni kolem 12-13 procent až do konce letošního roku. Na úrovní kolem deseti procent by se přitom růst cen mohl udržet i v příštím roce,“ uvedl v komentáři k inflaci analytik bankovního domu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.