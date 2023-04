Jak dopadla kontrola cen potravin, oznámí úřad do poloviny května

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil šetření cen potravin na českém trhu v rámci kterého již oslovil 200 firem a zabývá se údaji až do roku 2018. Týká se pěti druhů potravin. Na sněmovním zemědělském výboru to dnes řekl předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Uvedl, že kontrola úřadu se týká potravin každodenní spotřeby. Konkrétně jde o trvanlivé kravské mléko, máslo, pšeničnou mouku, kuřecí maso a vejce. Data na měsíční bázi až do roku 2018 úřad zkoumá proto, aby dokázal zhodnotit vývoj cen na trhu od doby před vypuknutím pandemie koronaviru. Cílem kontroly je zjistit, jak vypadá český trh a jaká je koncentrace podniků - zda jsou dominantní podniky v prvovýrobě, zpracovatelské podniky nebo maloobchodní řetězce. Výsledky budou nejpozději v polovině května.

Mlsna poznamenal, že v médiích i od politiků často zaznívají slova jako kartel, monopol nebo dominantní postavení na trhu v takové míře, která vůbec neodpovídá těmto pojmům. Poznamenal, že pokud má někdo dominantní postavení na trhu, automaticky to neznamená, že je to škodlivé.

„Škodlivost nastává v okamžiku, kdy dominantní postavení zneužije,“ řekl. Uvedl, že český maloobchodní trh není tak vysoce koncentrovaný, jak tvrdí někteří ekonomové. O dominanci řetězců často mluví také Agrární komora ČR, která se kvůli tomu již na antimonopolní úřad také obrátila. Mlsna upozornil na to, že úřad kontroluje maloobchod od roku 2009 a trh je podle něj v porovnání například se Švédskem nebo Dánskem, kde jsou dominantní tři maloobchodní řetězce, diverzifikovaný.

Ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu z ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler uvedl, že Česká obchodní inspekce se soustředí na to, aby spotřebitelé byli transparentně informování ohledně ceny. Upozornil na to, že zákon nově ukládá obchodníkům uvádět u slevových akcí nejnižší cenu za posledních 30 dní. Netýká se to ale zboží, které podléhá rychlé zkáze.