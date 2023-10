Komentář: 10 důvodů, proč penzijní spoření nefunguje

2. Penzijní spoření nemotivuje všechny stejně. Nízká je motivace především pro lidi, kteří spoří na stáří s dlouhodobým horizontem více, než je podporováno státním příspěvkem, a spořili by stejně i bez „penzijka“. Tito lidé fakticky jen čerpají státní podporu, ale jejich celkové úspory třetí pilíř nezvyšuje. Tito lidé jen přesouvají část úspor ze státem nepodporovaných produktů do třetího pilíře. Penzijní spoření naopak výrazně motivuje spořit především ty, kteří by bez něj nespořili vůbec, nebo by spořili významně méně, než je nejvyšší státem podporovaná částka.