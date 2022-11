Komentář: Válečný guláš. Windfall tax je potřebná, ale šitá horkou jehlou

Vláda se rozhýbala pozdě. Zato pořádně. Zkombinovala ryze českou podobu windfall tax s evropským zastropováním prodejních cen elektřiny. Narychlo přichystaná legislativa právě prochází schvalováním. A je to pěkný guláš.

Vyplývá to alespoň z připomínek, které z Piráty ovládaných ministerstev přišly k návrhu novely energetického zákona. Ta po evropském vzoru zavádí nové odvody z příjmů z prodeje elektřiny. Normu se chystá projednat vláda a má doplnit zákon o dani z neočekávaných zisků, který už minulý týden prošel Sněmovnou a teď míří do Senátu.

Říjnové nařízení Rady k tomu doporučilo členským státům dvě rozdílné cesty. Zaprvé jde o strop na prodejní cenu elektřiny z levněji vyrábějících elektráren (což jsou všechny kromě plynových a černouhelných) na úrovni 180 eur za megawatthodinu. Vše, co výrobci elektřiny získají nad tento limit, má jít do státních rozpočtů.

Daň se rozhodla uvalit i na banky, s jejichž zdaněním Unie vůbec nepočítá. Do budoucna to otevírá dveře ke zdanění libovolného odvětví, v němž vlády ucítí možnost slušného daňového vývaru.

Například ČEZ proto musí státu poslat z jaderné elektřiny všechno, co utrží už nad 70 eur za MWh. U elektřiny vyráběné z komunálního odpadu je hranice mimořádného příjmu nad 100 eury, zato u elektřiny z velkých hnědouhelných elektráren až nad 230 eury za megawatthodinu.

Výhrady k české cestě mají vládní ekonomičtí poradci, zaměstnavatelské asociace i většina ministerstev. Brání se ale třeba i Energetický regulační úřad, který má odvody ze zastropovaných příjmů energetických firem hlídat. Nemá na to totiž kapacity, informace ani čas na přípravu kontrolního systému.

Český návrh jde daleko za hranice unijního plánu i přesto, že Brusel jasně doporučuje, aby se od sebe národní scénáře lišily co nejméně. „Nekoordinované stropy pro tržní příjmy z elektřiny mohou vést k podstatným narušením mezi výrobci v EU, neboť ti soutěží v celé Unii na propojeném trhu,“ píše se v říjnovém nařízení Rady EU.

Nevoli v Česku nevzbuzuje jen podoba nových daní, ale i způsob, jak jsou zaváděny. Windfall tax Sněmovnou minulý týden prošla jako přílepek novely zákona o DPH, takže prostor pro její projednání byl minimální. Návrh na další zdanění výrobců elektřiny poslalo ministerstvo průmyslu do připomínkového řízení minulý pátek, čas na připomínky vypršel v úterý. Nedostatečný prostor na posouzení rozzlobil Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů do té míry, že zákon zcela odmítá.

Jistě, žádná mimořádná daň nevyvolá nadšení. A nedá se čekat, že za ni budou poplatníci vládu velebit. Český kabinet také teď nemá moc možností, jak se ke krizi postavit. Nutně potřebuje získat peníze na hašení jejích následků. Je také správné, že si na to nechce půjčovat a dál zvyšovat zadluženost státu. Pak nemůže potřebné miliardy získat jinak než zdaněním někoho, kdo to unese.

Bohaté energetické firmy a bankovní domy nejspíš budou mít sílu brutální českou variantu windfall tax zvládnout. Otázka je, jestli se to všechno nedalo provést efektivněji a s menšími hospodářskými i politickými škodami.

Třeba tak, že by stát přesně podle bruselských not méně zdanil energetiky, ale zato si z bezkonkurenčně největšího potenciálního plátce windfall tax v zemi – skupiny ČEZ – stáhl podstatnou část zbylého zisku ve formě dividendy.

Jistě, musel by se rozdělit s minoritními akcionáři. Celkový příjem pro státní kasu by ale podle řady expertních odhadů nemusel být výrazně menší. Výrazně menší by ale určitě byla politická cena zaplacená vládní koalicí.