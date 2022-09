Kuba: Vláda slíbila, že kraje budou moci kupovat energii za přesně danou cenu

Kuba řekl, že vláda nepřipravuje alternativu přesně daných cen energií pouze pro samosprávy. „Dostali jsme informaci, že mechanismus zastropování cen bude fungovat i pro rodiny a konečné spotřebitele a nějakým způsobem i pro průmysl. Ale vláda ještě v tomto případě dokončuje detaily a nebylo to předmětem dnešního jednání, protože my jsme na něm byli jako zástupci krajů,“ uvedl Kuba.

Dodal, že kraje i ostatní municipality jsou připravené zavést úsporná opatření, která by zajistila, aby se energie nevyužívaly zbytečně. Podle něj podobný postup budou praktikovat i další evropské země. „Ovšem v žádném případě by se neměl omezovat provoz v domovech pro seniory, nemocnicích, protože to je pro nás nepřístupné. Budeme hledat (pro úspory) sektory přirozeně v oblastech, kde je to možné,“ řekl jihočeský hejtman.