Místo aby opravovali díru, zvyšují tlak, píší o vládních reformách čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuzí u článků o vládních úsporných balíčcích, reformě penzí, ale i změnách daní, u kterých už nyní zaznívají informace o chystaném zdražování, jako například u piva v hospodách.

David Záviška: Peníze státu utíkají. Nikdo nemá zájem napravovat toky peněz směrem stát vs. veřejnost. Ale klidně si stát vezme poslední halíř od nejchudšího. Jako v pohádce Byl jednou jeden král.

Aleš Novotný: Chování vlády trochu připomíná pomateného vlastníka domu, kterému neteče voda, protože má prasklé potrubí. A co udělá majitel? Místo aby opravil díru, zvýší tlak v potrubí. Nějaká voda mu sice domů přiteče, takže to chvíli vypadá dobře, ale nakonec mu studna vyschne a on půjde žebrat k sousedům.

Michael Müller: Takže stávající důchodci mají jistotu, že dostanou 20 % průměrné mzdy. Jiná jistota není. To by odpovídalo finančnímu stavu důchodového systému při hromadném odchodu Husákových dětí do starobního důchodu.

Jiří Kutil: Jako ano, něco to do sebe má, ale může mi pan Jurečka vysvětlit, jak chce věkově regulovat odchody do penze? Na jednu stranu říká, že se to bude upravovat průběžně tak, aby v průměru lidé byli v penzi 21,5 roku. Ale jak toho chce docílit, když na druhou stranu zrušil systém pětileté hodnoticí kontroly? Takže si to zas bude nějaký úředník nebo politik cucat z malíčku a určovat podle toho, jak se vyspí?

Tomáš Tomek: Promarněná příležitost narovnat podmínky producentům piva, vína a lihovin. Blábol o tom, že víno je „kultura a společenský fenomén“, je stejný nesmysl, jako že pošty jsou místa setkávání, a proto se musí zachovat nulová daň na víno a každá pošta ve městě. Koneckonců stejné argumenty padaly v rámci rušení finančních úřadů.

Miloslav Nový: Já s tím nesouhlasím, ale chápu ten způsob. Víno je dražší, tudíž nárůst DPH je větší a pijí ho menší alkoholici, zatímco pivo a kořalka vedou jenom k závislosti. Ale víno tam samozřejmě vede také, ale v menší míře. Nějaké ty daně by měla platit i vína.

Petr Vlasatý: Jsem majitelem restaurace a také pravicový volič (5k). Očekával bych, že vláda po hrůze, co jsme jako podnikatelé v restauračním byznysu zažili, se tohoto oboru zastane a na oplátku ho podpoří. Tímto způsobem, když lidé mohou koupit pivo v každém obchodě 3× levněji než v restauraci, se vytvářejí domácí alkoholici, existence potácející se kolem večerek, co pochlastávají pivo za 15 korun v akci, očurávají okolní domy a ulice a celé okolí smrdí jak žumpa. Místo toho mohli jít večer do hospody na pivo (které by nebylo 3× dražší než v obchodě) a strávit nějaký čas mezi přáteli v příjemném prostředí, s obsluhou, s WC v restauraci. Jenže to by nesměli pivovary prodávat restauracím pivo skoro 2× dráže než obchodům, musely by se přizpůsobit sazby DPH a dát restauracím šanci být více konkurenceschopné oněm zombie večerkám. No nic, jde se zdražovat, nevím, kdo přijde.

Vladimír Libich: Snížení DPH bylo pro hospody kompenzací za náklady ze zavedení EET. To se zrušilo, náklady s tím nyní nejsou žádné, tak logicky DPH poskočí opět na 21 %. Ovšem nechápu, proč hospody zdraží pivo. Když se jim DPH snížilo, tak nezlevnily ani o korunu. Proč by tedy teď měly zdražovat? Jejich marže se zvýšila se zánikem EET, o opětovném krácení tržeb nemluvě.

Fórum čtenářů Redakce Seznam Zpráv vybírá nejzajímavější příspěvky z diskuze čtenářů (některé mohou být redakčně kráceny). Zajímají nás vaše názory na aktuální témata a vážíme si diskutérů, kteří debatují slušně, k věci a dodržují kodex diskuzí SZ.