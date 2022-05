Odtučňovací kúra. Miliardář Vítek začal propouštět ve Švýcarsku

Vítek s propouštěním už začal. Minulý týden CMA oznámila, že ruší své marketingové oddělení a propouští šest lidí, kteří v něm pracují. Podle Magistrettiho nebyl pro dokončení restrukturalizace stanoven žádný termín. Počet osob, které by mohly být propuštěny, ani jména společností, kterých by se to mohlo týkat, zatím nejsou známy.

Deník Le Temps uvádí, že by se to mohlo týkat hlavně realitní kanceláře One a kliniky Summit, která se specializuje na kosmetickou chirurgii a preventivní medicínu. Firma CMA, která kvůli pandemickým rokům vykazuje v posledních letech ztráty, by pak mohla být celá prodána. Zájem projevily tři obce: Crans-Montana, Icogne a Lens. Podle Magistrettiho je však zájemců víc i z řad soukromých firem.