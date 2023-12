PPF rozjíždí globální byznys s luxusními jachtami v „divoké“ JAR

Na jaře tuto fabriku tady v bohaté provincii Západní Kapsko koupila česká investiční skupina PPF . Řídí ji vysoký Jihoafričan Theo Loock, který má za sebou působivou kariéru. Patnáct let vedl velkého výrobce autodílů i baterií Metair, který se obchoduje i na johannesburské burze, přičemž se postupně sám stal i spolumajitelem. Navíc je nadšeným jachtařem, který má vlastní loď.

Jeho úkolem je oživit firmu Robertson & Caine, dostat ji z útlumu a pod českým majitelem najít pro katamarány nové zákazníky. A také blíže spolupracovat na nových technologiích s plzeňskou Škodou Transportation či tureckou Temsou, které patří rovněž do skupiny PPF. Robertson & Caine vyrábí tři motorové typy katamaránů a tři klasické katamarány-plachetnice. Cena těchto luxusních plavidel se pohybuje od 750 tisíc dolarů až do 1,5 milionu dolarů, tedy od 17 do 34 milionů korun.