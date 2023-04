Cash Only: ČNB by mohla sundat nohu z brzdy a pustit do hypoték víc kyslíku

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Kromě ceny bytů a drahých hypoték je tu ještě jedna brzda, jejíž uvolnění, či dokonce dočasné zrušení by mohlo trh s hypotékami více oživit. Na hypotéku totiž nedosáhne ani řada lidí, kterým by banka byla ochotná půjčit, ale neprojdou přes pravidla, které bankám nařizuje Česká národní banka.

Zmírnění těchto parametrů by tak nemuselo mít žádný zásadní vliv na kvalitu úvěrů a s ohledem na stále vysoké ceny bytů a drahé hypotéky rozhodně nenastartuje novou rallye na hypotečním trhu. Pouze by to odstranilo překážku na cestě k vlastnímu bytu těm, kteří na to mají, ale k hypotéce se nedostanou.